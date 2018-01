Vídeo mostra tempo para chegada de socorro em acidente que matou motociclista

O acidente que aconteceu na última sexta-feira (29) em Bonito custou a vida do motociclista Flávio Weis (35), vem causando polêmica na cidade, por conta do tempo que o socorro levou para chegar.

Imagens de câmeras de segurança foram disponibilizadas nesta quarta-feira (4) e mostram o exato momento do acidente. A colisão ocorreu às 07:23:22. Às 07:26:26, a Guarda Municipal chega ao local, seguida da Polícia Militar, às 07:31:46. Por fim chegou a ambulância às 07:33:40. Ou seja, 10 minutos após o acidente.

Nas imagens o horário registrado pela câmera está uma hora atrasado e provavelmente não foi atualizado por ocasião da entrada em vigor do horário de verão.

De acordo com o site O Pantaneiro as imagens são de uma empresa das imediações e foram divulgadas para esclarecimento do tempo do socorro.