Vídeo mostra vandalismo criminoso em fazenda na Bahia

Duas fazendas no Oeste da Bahia foram vitimas de invasão e vandalismos, no final da semana passada. Um grupo de mais de mil manifestantes invadiu as fazendas para protestar sobre a forma de irrigação usada nas fazendas, que segundo eles estaria causando falta de água e energia na cidade de Correntina.

Os manifestantes colocaram fogo em um galpão de uma das fazendas e destruíram parte da propriedade de outra.

Segundo o G1 da Bahia durante a ocupação, homens da Polícia Militar e da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Cerrado foram encaminhados para as fazendas.

No final do dia os manifestantes se concentraram na entrada da cidade e fizeram novos protestos. Só deixaram o local depois de terem a garantia da PM de que ninguém seria preso, a manifestação acabou por volta das 17h. As fazendas também foram desocupadas.

Segundo a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia eles apoiam manifestações, mas sem atos de vandalismo. A entidade informou, ao G1 da Bahia, que o protesto não tem embasamento técnico, já que a falta de água está ligada ao clima na região e não a forma de irrigação usada nas fazendas.

O vídeo mostra a violência e a atitude vandalismo dos manifestantes. Confira: