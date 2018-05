Vídeo: PRF auxilia desmobilização de caminhoneiros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou durante esta quarta-feira (30), o encerramento da greve dos caminhoneiros em Mato Grosso do Sul. As manifestações foram encerradas em Aquidauana, Guia Lopes da Laguna, no Posto Caravággio em Campo Grande, e em dois pontos da BR-163. Segundo o inspetor da PRF, Tércio Baggio, em dois pontos da BR-267, alguns manifestantes ainda resistem.

Nos locais onde a greve foi encerrada, toda a estrutura montada para dar apoio aos grevistas foi desfeita e grande parte dos motoristas já está na estrada. No Posto Carvágio, principal ponto da greve em Campo Grande, cerca 50 caminhões ainda estão estacionados no pátio. Os motoristas que permanecem no local preferiram esperar até amanhã para seguir viagem por causa do fluxo intenso na estrada.

Tiago Henrique de Oliveira, 30 anos, mora em Minas Gerais e ficou durante os dez dias de greve em Campo Grande. Henrique avaliou a greve como boa, mas ressaltou que a paralisação perdeu o foco quando a população começou a sair para abastecer. “Ganharíamos mais força se todos aderissem, mas assim que começou a faltar combustível, o povo ficou desesperado para abastecer”, contou.

Os grevistas que ficaram parados no Posto Carvágio, tiveram o apoio da administração do local que disponibilizou alimentação e banheiros para os manifestantes. “O apoio nos ajudou muito”, afirmou.

Escolta durante a greve

Tércio informou que durante os 10 dias de greve, a PRF realizou 100 escoltas onde cerca de 300 caminhões com produtos perecíveis e combustíveis foram trazidos para a capital e cidades do interior.

Mais de 500 caminhoneiros que escolheram encerrar a greve durante a paralisação precisaram do apoio da PRF para deixar os locais. “Não foi preciso o uso de forças para retira-los”, disse o inspetor ressaltando que os grevistas respeitavam a escolha daqueles que deixaram a greve.

Alerta para fluxo intenso nas estradas durante o feriadão

Baggio ainda alertou para o fluxo intenso nas rodovias durante o feriado de Corpus Christis. Uma portaria da PRF foi publicada nesta quarta, autorizando o fluxo de carretas bitrem.

A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje, a Operação Corpus Christi 2018 que segue até as 23h59 de domingo (3), intensificando o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais. O foco da polícia nesse período é o reforço concentrado no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Confira nas imagens os locais onde a mobilização já foi encerrada: