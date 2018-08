Na manhã de quarta-feira (29), duas irmãs se reencontraram, após 66 anos separadas desde a infância pela mãe, na delegacia de Polícia Regional de Coxim.

De acordo com o Edição MS, as irmãs Eva, Irani e Alice, que morreu há dois anos, foram separadas ainda crianças, com o fim do casamento dos pais, Orozino e Iracema.

Sem condições de criar as filhas, Iracema doou as meninas, uma para cada família. Eva foi levada para o estado de São Paulo e atualmente mora em São Carlos, Irani para uma família de Três Lagoas e Alice para outra família, de Pedro Gomes.

O reencontro emocionante entre as irmãs foi graças ao trabalho da policial civil Maria Campos, que há décadas trabalha para promover reencontros entre familiares.

Após curto período, os pais se arrependeram e foram buscar as filhas, sendo que conseguiram trazer novamente Irani e Alice. Entretanto, Eva não foi mais localizada. Por muitos anos eles tentaram encontrar a filha, mas acabaram morrendo, Iracema há 15 anos e Orozino há 12 anos, sem localizar Eva.

Porém, os pais pediram que as filhas, Irani e Alice, não deixassem de procurar pela irmã. No entanto, foi através de Erika, filha de Eva, que as irmãs se reencontraram. Ao tomar conhecimento do trabalho desenvolvido por Maria Campos, Erika enviou um e-mail para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que começou a trabalhar no caso.

Moradora de Coxim, Irani relatou que o pai casou outras duas vezes e teve mais 12 filhos. A maioria dos irmãos participaram do grande reencontro, que contou inclusive com a presença da última mulher de Orozino, com quem ele teve 10 filhos. Depois do reencontro, Eva e Erika foram para casa de parentes em Coxim, onde elas ficam por dois dias.

