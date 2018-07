Vídeo: Sucuri é flagrada no rio Aquidauana por pescador

Uma sucuri de grande porte surpreendeu pescadores na noite do último domingo (8), no rio Aquidauana. Isso porque a cobra foi flagrada perto de um barco, onde um grupo de amigos estava. Apesar de perigoso, o animal não atacou ninguém.

De acordo com o “O Pantaneiro”, Bruno Girotto, 31 anos, autor das imagens contou que o grupo apoiou o barco ao lado da cobra, perto do barranco, e só notou a presença dela no momento em que estava de partida. Ao todo, os pescadores passaram cerca de 20 minutos distraídos perto do animal.

O homem explicou que estavam em uma área nas imediações da fazenda Recanto, em Aquidauana, conhecida pela presença de bichos selvagens, como sucuris e onças. Bruno relata que aproximou o barco do barranco, e deu início à pescaria. "A gente tem sempre o costume de verificar, dar umas batidas na água pra ver se tem algum animal, porem, desta vez passou desapercebido", disse.

Segundo Bruno, foi um de seus amigos, que o alertou para a presença da sucuri. "Quando ele falou, não acreditei, aí fui ver e achei ela enrolada no Guapé. Quando liguei o motor do barco, ela saiu e foi para o barranco. Então eu desci para o barranco também e consegui fazer as fotos", contou.

O pescador relatou que, apesar de a cobra não ter atacado, garante que correu risco. "Já teve casos de cobras que chegaram a subir no barco. Por isso é importante tomar sempre muito cuidado e verificar o local", revelou.

