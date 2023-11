Adriane assina projeto que intitula Campo Grande como a "Capital do Agronegócio"

Campo Grande agora é a “Capital do Agronegócio”. Na noite desta segunda-feira (6), a prefeita Adriane Lopes participou do 3º Encontro Técnico dos Criadores, com a assinatura do Projeto de Lei, do vereador Claudinho Serra, que institui o codinome da Cidade.

No evento, realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, Adriane ressaltou que a assinatura desse Projeto valida o Agronegócio na Capital Sul-mato-grossense.

“O Agro é uma das vocações de Campo Grande. Somos uma capital pujante, que cresce e tem o menor índice de desocupação do País. O Agronegócio é propulsor da nossa Cidade, então nada mais justo que dar esse codinome. Isso valoriza não apenas o Agronegócio, como também os produtores da nossa Capital que são importantes para economia local, os quais geram empregos e desenvolvimento para Campo Grande”, afirmou.

Ao JD1, a prefeita destacou o que muda na Capital com o novo codinome. “Campo Grande vem protagonizando em nível nacional o desenvolvimento econômico. Acreditamos que por ter essa vocação do Agro, vamos projetar a Cidade com as riquezas que ela tem, e os produtores que fazem toda a diferença”.

Autor do Projeto de Lei 11.102/23, o vereador Claudinho Serra falou sobre o destaque da Capital nacionalmente. “Campo Grande tem a maior produção agrícola entre as capitais brasileiras. Nossa área rural é uma área produtiva, e a maior propulsora da nossa economia. Quando falamos em Agro, não é só no campo, mas também sobre as empresas que estão nas cidades, como os frigoríficos, as esmagadoras, as usinas, que fazem parte do Agronegócio. Com essa assinatura, Campo Grande vai dar um salto e estar num lugar onde já deveria estar, que é como o maior produtor do Agronegócio brasileiro”

Na ocasião, o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, celebrou a iniciativa. “Isso é importante para o Agronegócio pois dá visibilidade para a nossa Capital, para aqueles que não conhecem em termos do Agro. Ela vai ser conhecida como a Capital do Agronegócio no Brasil, e com isso, para aqueles que são de fora, e que procurarem, vão ter esse acesso, gerando a vontade de conhecer o nosso Estado e Capital. Isso é reconhecimento”, finalizou.

Segundo o levantamento mais recente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referente a 2021 e divulgado no final do ano passado, a Capital Sul-mato-grossense registrou um faturamento bruto da produção agrícola de R$ 1,231 bilhão. Este valor foi resultado de uma produção de 738.379 toneladas de produtos colhidos em uma área plantada de 161.064 hectares.A combinação única entre o valor bruto da produção, a produção colhida e a área plantada colocam Campo Grande no topo do ranking das capitais brasileiras em termos de rentabilidade na produção agropecuária.

