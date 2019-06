Agro MS: 38% das contratações são de pessoas com menos de 30 anos

O setor agropecuário de Mato Grosso do Sul tem investido cada vez nos mais jovens, é o que aponta o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Conforme os dados da instituição, de janeiro a abril deste ano foram registradas 14,3 mil carteiras de trabalho, sendo que deste total, 38% são trabalhadores com menos de 30 anos. O resultado da pesquisa foi divulgado na revista 'Mercado Agropecuário' de segunda-feira (10).

Para o presidente do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Mauricio Saito, esse índice de pessoas consideradas jovens no mercado de trabalho revela que o setor é propício para quem procura oportunidades de carreira. "O setor, cada vez mais tecnificado e moderno, tem demonstrado interesse pelos jovens que iniciam sua trajetória profissional, ao mesmo tempo em que se apresenta muito competitivo e exigente em qualificação".

Os dados apontam ainda que o saldo entre empregados e demitidos, no setor agropecuário, atingiu 1,97 mil postos no período analisado, sendo o 2º maior setor no ranking comparativo, ficando atrás apenas da categoria serviços.

Dentro do agro, os segmentos que mais se destacaram na empregabilidade foram: criação de bovinos, atividades de apoio à agricultura, cultivo de soja e de cana-de-açúcar e produção florestal.

Oportunidade – O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural abriu inscrições para o processo seletivo do Curso Técnico em Agropecuária, no período de 3 a 23 de junho. A capacitação é oferecida no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, localizado no município de Campo Grande. Ao todo, 150 vagas ofertadas para quem tem interesse em ingressar no mercado de trabalho rural.

