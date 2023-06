Agronegócio realiza a 7ª edição do evento 'Dia do Capataz'

O agronegócio realiza a 7ª edição do Dia do Capataz, que é voltada para o público deste setor. Especialistas de peso no cenário do agronegócio brasileiro confirmaram presença. O evento acontece no dia 10 de junho com credenciamento e networking entre os participantes a partir das 6 horas, no espaço Terra Nova Eventos, saída para Rochedo.

As inscrições estão abertas aos profissionais que, ao longo do dia, participam de palestras e workshops de impacto, alinhados com o que há de mais inovador no mercado agropecuário. Para desenvolver líderes autênticos que possam gerar e sustentar resultados, a capacitação integra também pilares de conhecimentos e habilidades cruciais para fortalecer a liderança do capataz, aquele que faz acontecer na fazenda e precisa administrar todos os processos produtivos na lida do campo.

Conforme explica Poliana Veis Leite Vieira, sócia e diretora técnica da Macal, realizadora do evento, é necessário reservar um tempo para ter acesso a melhorias que possam otimizar de fato o trabalho no campo. ”O conhecimento em si é o que verdadeiramente move e modifica as pessoas. Ele é importante tanto para quem está no dia a dia da fazenda, na busca pelo acesso a informações que não se tem no cotidiano, quanto para os técnicos que sempre necessitam se capacitar em congressos. O Dia do Capataz é um exemplo desse movimento, pois tem a cultura de ter o senso de utilidade, já que durante o evento, são compartilhadas informações para aqueles que realmente vão aplicá-las no campo”, reiterou.

A programação de atividades do Dia do Capataz inicia com o “The Phenomenon” (o fenômeno), Adriano Morais. O palestrante motivacional iniciou sua trajetória de sucesso de tratorista no interior de São Paulo a tricampeão mundial de montaria em touros. Considerado um dos melhores peões de rodeios do planeta, Adriano seguiu com o propósito de elevar a mentalidade dos profissionais com a palestra “8 segundos para a vitória”. O ex-peão de rodeios se tornou o terceiro homem da história a suportar os oito segundos sobre 10 touros seguidos na National Finals Rodeo em Las Vegas, entrando para o famoso livro dos recordes, o Guiness Book.

Em seguida, Welton Cabral, zootecnista, mestre em ciência animal e doutor em agricultura, apresenta quais são os principais desafios na gestão da fazenda. O especialista possui ênfase em Sistemas Intensivos de Pecuária de Corte, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão, forragicultura, bovinos, ruminantes e nutrição.

Para finalizar as atividades da manhã, o ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, conduz a palestra “O futuro é agora”, em que destaca o potencial do setor da agropecuária nacional para aumento da produção com qualidade e de maneira sustentável. Roberto Rodrigues traça um panorama do impacto dos insumos brasileiros na alimentação de cidadãos do planeta e a responsabilidade do setor no desenvolvimento econômico e social do país.

Após o almoço, acontecem os workshops “Estratégias de venda de gado para o frigorífico | bem-estar animal e seus impactos na carcaça”, com Caio Rossato, zootecnista, consultor de redes de supermercados em todo território nacional, atua na formação de marcas, além de gestão estratégica, e “Manejando com eficiência, nos diferentes modelos de currais”, com Marcelo Beretta, médico veterinário, com mais de 20 anos de assessoria em fazendas e pecuária e mais de 4 mil colaboradores treinados.

