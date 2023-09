Além das oportunidades, Campo Grande ganha status de 'Capital do Agro'

Campo Grande é reconhecida pela prefeita Adriane Lopes como a 'Capital das Oportunidades'. Mas agora, a cidade contempla um status diferente: 'Capital do Agro' e que remete aos números de produção agrícola divulgados recentemente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), valorizado pelo vereador Claudinho Serra.

Idealizado em projeto de lei e aprovado em sessão na última terça-feira (26), na Câmara Municipal, o título para a cidade traz referência ao faturamento bruto de R$ 1,231 bilhão, que equivale a uma produção de mais de 738 mil toneladas de produtos colhidos em uma área de 161 mil hectares.

Para o IBGE, todo esse esforço dedicado pela cidade na produção agrícola, colocou Campo Grande no topo do ranking das cidades brasileiras em termos de rentabilidade na produção agropecuária.

"O título de "Capital do Agro" é mais do que merecido, considerando o impressionante desempenho da cidade no setor agropecuário. A cidade está pronta para ostentar esse título com orgulho, destacando-se como um pólo agropecuário de destaque em todo o país. O reconhecimento é uma homenagem à história e ao compromisso contínuo de Campo Grande em contribuir para a grandeza do estado de Mato Grosso do Sul", disse o vereador.

Na visão do parlamentar, a capital sul-mato-grossense mescla um jeito de cidade de interior com uma infraestrutura compatível a grandes centros do país. Conforme o IBGE, a soja é predominante e corresponde a um faturamento de R$ 1,009 bilhão da produção local, contendo 94 mil hectares e que rende ainda a colheita de 394,8 mil toneladas.

Além disso, a cidade também tem uma produção considerável de milho, mandioca, melancia, feijão, algodão, cana-de-açúcar e muito mais.

Deixe seu Comentário

Leia Também