terça, 19 de agosto de 2025
Agronegócio

Após acordo, Brasil irá exportar carne bovina para Indonésia

O país vai exportar carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne

19 agosto 2025 - 17h51Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Wenderson Araújo/CNA/Trilux)

O Brasil passará a exportar carne bovina para a Indonésia, quarto país mais populoso do mundo. Um acordo firmado entre os dois países permite a venda de carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne, conforme informaram nesta terça-feira (19) os ministérios da Agricultura (Mapa) e Pecuária e das Relações Exteriores (MRE).

Com 283 milhões de habitantes, o país asiático é considerado um mercado estratégico para o setor de proteína animal, com aumento do consumo da carne bovina em razão da melhora da renda da população e do crescimento da classe média urbana. 

Em 2024, os indonésios compraram US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, principalmente sucroalcooleiro, soja, fibras e têxteis. 

De acordo com o Mapa, com a nova medida, 402 mercados estrangeiros foram abertos para produtos agropecuários brasileiros desde 2023. 

Argélia

A pasta anunciou ainda a exportação de ovinos vivos (ovelhas, carneiros, cordeiros) para a Argélia. A abertura desse mercado vai favorecer, em especial, a ovinocultura nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

