Após período de estiagem, chuvas ajudam na recuperação do plantio de soja em MS

Os dados trazidos pelo Boletim do Projeto Siga-MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), apontam que a área plantada de soja até a terceira semana de outubro já superava 30% do total na primeira quinzena de outubro e o ritmo do plantio estava 10,1% maior que no mesmo período do ano passado, sendo ainda superior ao das últimas cinco safras.

Mato Grosso do Sul deve plantar 4.501 hectares de soja nessa safra, aumento de 6,8% em relação à área ocupada com a cultivar na safra passada. Desse total, já haviam sido plantados 1.440 hectares até a terceira semana de outubro.

O plantio está mais adiantado na região Sul, com média de 39,7%, enquanto a região Centro está com 20,7% e a região Norte com 17,2% de média. No geral, os técnicos do Projeto Siga-MS avaliam que 94,7% das lavouras são consideradas com boas condições para o plantio, sendo que a região Sul apresenta a maior área – 20% – de lavouras em condições ruins.

A expectativa é de que os agricultores colham 51,7 sacas de soja por hectare, em média, o que resultará numa produção total beirando 14 milhões de toneladas. Os técnicos do Siga-MS acreditam que, com base nos registros dos últimos cinco anos, a maior parte da área da soja seja semeada entre os meses de outubro e novembro.

"Historicamente, uma janela de plantio concentrou-se entre os dias 18 de outubro e 8 de novembro, período durante o qual aproximadamente 70% da semeadura foi realizada", frisa o documento.

Embora tenha voltado a chover com frequência, dados do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão também vinculado à Semadesc, aponta que o índice de chuvas na primeira quinzena de outubro ficou abaixo da média histórica em todos os municípios.

O Boletim do Projeto Siga-MS é coordenado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) em parceria com a Aprosoja/MS (Associação de Produtores de Soja de MS).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também