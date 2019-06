Aprosoja/MS atualiza dados do milho safrinha na quinta-feira

A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) atualiza a os dados do milho safrinha em Mato Grosso do Sul, durante evento de lançamento da colheita, que será realizado no prédio do Sistema Famasul em Campo Grande, a partir das 8h.

A expectativa inicial de colher 9 milhões de toneladas foi atualizada e espera-se uma safra recorde no Estado. Os números serão apresentados pela diretoria da Aprosoja/MS, Sistema Famasul e Governo do Estado.

A programação da manhã terá ainda a assinatura de termo de cooperação técnica com a Iagro/MS, que vai garantir troca de informações entre as entidades e apresentação da campanha do Vazio Sanitário da Soja 2019.

