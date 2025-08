Associação Nacional reconhece Megaleilão CFM como referência da Nelore

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) oficializou o 27º Megaleilão da Agro-Pecuária CFM como Leilão Oficial da raça Nelore.

O evento será realizado em 7 de agosto, no Espaço Terra Nova Eventos, em Campo Grande, com oferta de 450 touros da safra 2023 — todos com cerca de 23 meses, genética superior, DEPs genômicas e Ceip (Certificado Especial de Identificação e Produção).

O leilão oferece condições especiais: pagamento em 14 parcelas (2+2+10), descontos por volume e frete gratuito para vários estados e pontos de entrega no país.

No dia 8 de agosto, acontece a Megaloja CFM, na Fazenda Lageado em Aquidauana, com 150 reprodutores a preço fixo e mesmas condições de frete. Mais informações: www.agrocfm.com.br ou (17) 99775-3618.

