Atraso na plantação de soja deixa produtores em alerta

O plantio de soja no estado do Mato Grosso do Sul continua em atraso. A safra 2019/20 está com 49,5% plantada, 37,5% atrás do mesmo período no ano passado, o que preocupa entidades e produtores.

Além de prejudicar essa safra, Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), apontou possíveis consequências. “Temos o desafio de terminar o plantio nas próximas semanas, de olho no início da segunda safra de milho. Visto que a perca da janela ideal pode comprometer a produção da safrinha e isso tem colocado agricultores e entidades em alerta”

Segundo os números levantados pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga/MS), a região norte é a mais atrasada, com 44,9% de média, a região central está com 50% e a região sul com 50,6%.

Verruck também afirmou que existe uma expectativa de aumento na área plantada de 1,565 milhões para 3,163 milhões de hectares.

