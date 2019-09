Bonito recebe ministros da Agricultura

Os ministros da Agricultura do Brics, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e que representa 42% da população mundial e 23% do PIB global, iniciaram, na manhã desta quarta-feira (25), no EcoSesi – Observatório Socioambiental, localizado no município de Bonito (MS), a sua 9ª Reunião com o objetivo de debater a inovação tecnológica na agropecuária no contexto de aumento da população mundial e da demanda por alimentos.

Pela primeira vez anfitrião do encontro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) destacará o papel do incremento da conectividade no campo, da dispersão da Internet das Coisas (OiT) e o incentivo às startups do mundo do agronegócio, conhecidas como agritechs, para o avanço da produção agrícola sustentável, da produção de orgânicos, do combate às pragas e doenças e manutenção dos padrões fitossanitários dos alimentos.

“Eu como ministra da Agricultura recebendo os outros quatro ministros do Brics no Brasil não poderia deixar de vir para Mato Grosso do Sul e aí me veio a ideia de trazer essa reunião para Bonito, porque para mim representa o que temos de preservação do meio ambiente, de agricultura sustentável”, afirmou a ministra Tereza Cristina. A ministra também lembrou que os cinco países do Brics ocupam 26% da superfície do planeta. “Detemos 29% de sua água doce e movimentamos quase 20% do comércio global”, destacou.

Os ministros ficararão reunidos nesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26) no EcoSesi Bonito e os ministros debaterão questões relacionadas à segurança alimentar e sustentabilidade ambiental em âmbito regional e global.

