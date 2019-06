Campo Grande vai sediar Copa do Laço e feira agropecuária

A Federação de Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul realiza em Campo Grande a 26ª Copa do Laço. O evento tem apoio do Governo do Estado e acontece entre os dias 11 e 14 de julho. Pela primeira vez na história, a Copa do Laço amplia as atividades para alcançar a área dos negócios, com a realização da 1ª Feira de Agronegócio do Banco Sicredi.

O governador Reinaldo Azambuja e o secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) receberam hoje (24) o presidente da federação, Pompílio Cabral, para conhecer os detalhes do evento. Mais de mil laçadores de 36 municípios vão competir nas provas organizadas no Parque do Laçador, localizado nas proximidades do Autódromo da Capital.

No espaço destinado aos negócios, cerca de 30 expositores irão apresentar máquinas, equipamentos e produtos para a comercialização de bens e serviços. A expectativa da Federação de Clubes de Laço de MS é que aproximadamente três mil produtores rurais participem da 1ª Feira do Agronegócio do Banco Sicredi.

