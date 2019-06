Com 65 milhões de litros MS registra queda de 1,2%

A captação de leite em Mato Grosso do Sul apresentou queda de 1,2% em relação ao ano passado. Este ano o estado somou 65,3 milhões de litros, sendo que em 2018 foram 66 milhões de litros. Os dados se referem ao total captado pelas indústrias inscritas no SIF – Serviço de Inspeção Federal e divulgado pelo Famasul nesta segunda-feira (24).

Com a queda no volume o preço registrou alta de 9% entre 2018 e 2019, passando de R$ 0,95 para R$ 1,04 o litro, segundo o Conseleite. A analista técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Eliamar Oliveira, explica o mercado lácteo no estado. "Mesmo estando na entressafra, o movimento de alta no preço do leite pago ao produtor perde força a partir de maio.

Os fundamentos estão nas condições de demanda e também na concorrência do produto importado com a produção brasileira. As importações de lácteos, nos cinco meses de 2019, somaram 67 mil toneladas, volume 52% superior ao igual período de 2018".

