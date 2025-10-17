Menu
Agronegócio

Com apoio de Riedel, Ponta Agrotec reunirá Brasil e Paraguai em feira de inovação

Evento contará com mais de 50 expositores e painéis com Marcelo Bertoni, Tereza Cristina e Luana Ruiz

17 outubro 2025 - 11h33Sarah Chaves
Marcelo Bertoni, Tereza Cristina e Luana RuizMarcelo Bertoni, Tereza Cristina e Luana Ruiz   (Foto: Famasul, Marcelo Sá e JD1)

A Ponta Agrotec 2025, feira internacional de agronegócios e inovação, deve atrair milhares de visitantes do Brasil e do Paraguai e movimentar a economia da região de fronteira. O evento, que será realizado de 5 a 7 de novembro de 2025, em Ponta Porã , contará com mais de 50 expositores e recebeu apoio oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do governador Eduardo Riedel.

Reconhecida como uma das principais vitrines do agro no Cone Sul, a feira reunirá produtores rurais, empresas, investidores, pesquisadores e representantes de instituições públicas e privadas dos dois países, promovendo a integração produtiva e comercial entre Brasil e Paraguai.

Com o tema “Inovação, Sustentabilidade e Integração na Fronteira”, a programação inclui painéis técnicos, rodadas de negócios, palestras e o Paraguay Brasil Summit, que discutirá temas estratégicos como o regime de Maquila, incentivos à exportação e expansão industrial binacional.

O Painel Agro em pauta: Marco temporal, Ratificação e Lei do Pantanal terá a participação da assessora especial da Casa Civil do Governo Estadual, Luana Ruiz, senadora Tereza Cristina e do presidente da Famasul, Marcelo Bertoni.

O apoio do Governo do Estado reforça o compromisso da gestão Riedel com políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, estímulo à inovação tecnológica no campo e valorização da agricultura familiar.

Serviço:
Evento: Ponta Agrotec 2025
Data: 5 a 7 de novembro de 2025
Local: Majestic Hall – Ponta Porã/MS
Entrada gratuita mediante inscrição: www.pontaagrotec.com.br

