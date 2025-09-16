Com plantio de soja liberado, expectativa é de safra maior e crescimento sustentável em MS

O plantio da soja para a safra 2025/2026 foi liberado em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (16), após o fim do vazio sanitário em 15 de setembro. A expectativa desse ano é de crescimento tanto na área cultivada quanto na produção, consolidando o estado como um dos maiores produtores de soja do Brasil.

De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), a área de cultivo pode alcançar 4,79 milhões de hectares, o que representa um aumento de 5,9% em relação aos 4,59 milhões de hectares da safra 2024/2025. A produção estimada é de 15,2 milhões de toneladas, um crescimento de 8,1%, enquanto a produtividade média projetada é de 52,8 sacas por hectare.

Lenon Louvera, consultor técnico da Famasul, destaca o impacto da demanda global, especialmente da China, que mantém os preços elevados.

“O crescimento é resultado do aquecimento da demanda global, especialmente da China, que mantém os preços valorizados no mercado internacional, aliado à expansão da área cultivada em terras recuperadas por manejos sustentáveis, com o uso de sementes tecnologicamente avançadas e técnicas agronômicas adaptadas que elevam o potencial produtivo das lavouras”, afirmou Louvera.

O coordenador técnico da Aprosoja/MS, Gabriel Balta, também avalia com otimismo o desempenho da safra. Segundo ele, a estimativa de 15,2 milhões de toneladas indica uma recuperação após oscilações em ciclos anteriores.

“A estimativa de 15,2 milhões de toneladas mostra um ciclo de recuperação após oscilações em safras recentes. O produtor tem investido em variedades mais adaptadas e em estratégias de manejo. O crescimento na área e a estabilidade da produtividade sinalizam que há espaço para resultados positivos, desde que o clima se mantenha dentro da normalidade”, calcula.

Apesar da previsão de 71% de chance de La Niña entre outubro e dezembro, que pode trazer instabilidade climática ao estado, Louvera é otimista. Ele acredita que a situação pode melhorar a partir da segunda metade de setembro, com chuvas mais consistentes.

O presidente da Aprosoja/MS, Jorge Michelc, destaca que, apesar das perspectivas favoráveis, o planejamento será crucial para o sucesso da safra.

“Mato Grosso do Sul vive uma expansão consistente da soja, fruto da dedicação dos produtores e do uso crescente de tecnologias de manejo. Entretanto, sabemos que o clima será determinante para transformar esse potencial em realidade. O planejamento e a adoção de práticas modernas serão fundamentais para garantirmos os resultados esperados e para consolidar a força do nosso Estado no cenário nacional.”

A Abertura Nacional do Plantio da Safra de Soja 2025/2026 será realizada no dia 3 de outubro, às 9h (horário de Brasília), na Fazenda Recanto, em Sidrolândia (MS), com transmissão ao vivo pelo Canal Rural.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também