Com queda da produção do leite em MS, evento discute recuperação

O Sindicato Rural de Campo Grande realiza na sexta-feira (7) do 22° Encontro Técnico do Leite que discutirá sobre a comercialização do produto no Mato Grosso do Sul. A expectativa dos organizadores é reunir produtores de todo o estado para que a classe analise formas de retomar o crescimento na produção da proteína já que a queda no setor foi de 46% nos últimos quatro anos.

A programação do evento realiza também palestra sobre Viabilidade Econômica da Produção e Comercialização, ministrada pelo Assessor Técnico em Pecuária de Leite na Confederação Nacional da Agropecuária (CNA), Thiago Francisco Rodrigues e O Efeito da Adoção de Tecnologias com o professor da UEMS, Dr. André Rosemberg.

Elisângela Longo Vendruscolo vai abordar as Novas Regras para Produção e Comercialização do Leite Cru Refrigerado, ela representará o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

O 22° Encontro Técnico do Leite tem como finalidade principal retomar a produção estadual, que apresentou queda de 46% nos últimos quatro anos, passando de 364 milhões de litros em 2014 para 198 milhões de litros em 2018. Segundo o diretor do Sindicato Rural de Campo Grande e presidente do Conseleite (Conselho Estadual de Leite), Wilson Igi o "leite é um produto em extinção em Mato Grosso do Sul".

"A maior parte dos produtores, quase 100% deles não vende o leite, apenas entrega, porque só recebe no mês seguinte, quando vai saber o valor pelo qual vendeu o produto. Por isso esse tema é pertinente, para auxiliar o produtor a saber qual o verdadeiro custo de produção e por quanto que tem que vender para ter lucro. Esse é um dos principais motivos para os produtores deixarem a atividade", afirma Igi.

Serviço

As inscrições para participar do evento são gratuitas e devem ser feitas previamente no link http://bit.ly/EncontroLeite. As vagas são limitadas e mais informações no site do www.srcg.com.br. O Encontro será realizado na sede do Sindicato Rural de Campo Grande, localizado na Rua Raul Pires Barbosa, 116, bairro Miguel Couto.?.

