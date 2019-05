Confira a programação do Campo Grande Expo 2019

Faltando pouco dias para a feira, a Campo Grande Expo anuncia sua extensa programação durante os cinco dias de evento. Como cada dia é temático, o que não falta é informação especializada para deixar o produtor mais atualizado com as novas tendências do mundo agro. A segunda edição inova também ao estrear um campo de demonstração de sementes. Será a primeira vez que uma feira agro de Mato Grosso do Sul realiza tal feito.

Para trazer questões pertinentes ao novo agro e que vem sendo discutidas no Brasil e no exterior, cinco grandes temas vão nortear a segunda edição da Campo Grande Expo: dia 28 de maio, Dia da Ministra Tereza Cristina; no dia 29, Dia do Jovem Agro; dia 30, Dia do IPLF; dia 31, Dia da Mulher do Agro; e no dia 1º de junho, Dia do Pantaneiro.

Ao todo, serão 80 possibilidades entre treinamentos, capacitações, cursos, workshops, palestras e seminários, todos gratuitos, fruto de parcerias firmadas com profissionais de instituições importantes como UFPR, UFMS, Fundação Dom Cabral, UNOESTE, UEMS, SENAR, FECAP, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Pantanal e Embrapa Agropecuária Oeste. Todos gratuitos. Para participar, basta acessar o site do evento e fazer sua inscrição aqui.

A empresária e presidente da Campo Grande Expo, Alessandra Piano, explica que o evento consolida-se como uma Feira Escola, para difusão de tecnologias. “Somos a primeira Feira Escola do Brasil. Trabalhamos intensamente durante os últimos meses, buscando parcerias de peso. Ultrapassamos nossa meta que era de 50 temas. Fechamos com 80”, reforça.

Logo no primeiro dia da feira, dia 28, palestras, seminários e minicursos integram as atividades. Os produtores que trabalham com o setor leiteiro serão contemplados com minicursos durante todo o dia. Com o tema “Impacto da adoção de tecnologias na cadeia do leite”, às 9 horas, acontece o primeiro minicurso do dia, ministrado pelo zootecnista, André Rozemberg Peixoto Simões. O dia conta ainda com a visita ilustre do Presidente da Câmara Brasil China, Charles Tang, que participa do Painel de Líderes “Desafio Dobrar o Agronegócio em 5 anos”, que acontece às 16h.

No segundo dia da feira é a vez do Jovem Agro ser contemplado com um dia todo dedicado a eles. A primeira atividade acontece às 8 horas, com a palestra “Como vencer a falta de experiência no início da carreira profissional”, ministrado pelos irmãos e agrônomos, César Augusto Farias e Saile Dayani Farias, responsáveis pelo blog @jovensdoagro, que conta com quase 20 mil seguidores nas redes sociais.

Para o terceiro dia da Campo Grande Expo, 30 de maio, aproveitando que o tema será Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), logo cedo, às 8 horas, tem a palestra “Posicionamento das forrageiras de clima tropical , em sistemas de produção”, com gerente do departamento técnico da Sementes Facholi, Rodrigo Medina Lopes.

A Campo Grande Expo preparou ainda uma programação especial no dia 31 de maio para celebrar o Dia da Mulher do Agro, com palestras, mesas redondas e divulgação do lançamento de um livro pioneiro sobre as mulheres do agro que acontecerá durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, no mês de outubro, em São Paulo. A primeira atividade começa às 9 horas e aborda a tecnologia. Com o tema “O Campo cada vez mais conectado, cada vez mais jovem”, o painel receberá os agroinfluenciadores da feira, Aretuza Negli, Ewerton Martins, Carina Queiroz, outra inovação do evento. A mediação será de Alessandra Piano.

No último dia da feira, 1º de junho, é a vez de o Pantaneiro ser homenageado. Assim, a feira preparou um importante seminário promovido pela Embrapa que acontecerá em dois horários: às 8 horas e outro, às 14 horas. O seminário “Criação de Bezerros de Qualidade no Pantanal e Manejo Nutricional”, será ministrado pelos pesquisadores da Embrapa Pantanal, Juliana Correa Borges e Eriklis Nogueira, e pelo pesquisador da Embrapa na área de nutrição animal, Luiz Orcírio Fialho de Oliveira.

Mas as novidades não param por aqui. Entre os destaques da próxima edição está o inédito Campo de Demonstração onde os parceiros irão mostrar suas tecnologias em sementes e haverá ainda dinâmicas de máquinas, com apresentações ao vivo de equipamentos, implementos e acessórios lançados pelos expositores. As atividades começam às 8 horas e seguem até às 18 horas, contemplando a agricultura e a pecuária.

Sobre a Feira - O evento reunirá em um único ambiente: conhecimento técnico, capacitações, demonstrações a campo e grandes oportunidades de negócios. Serão apresentados novos produtos e serviços ligados ao setor agropecuário. O evento acontece de 28 de maio a 1º de junho, na capital sul-mato-grossense, no Terra Nova Eventos. A entrada custa R$ 10,00.

