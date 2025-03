"Estamos vindo numa crescente", diz presidente da Acrissul sobre circuito de leilões

A Expogrande 2025 abrirá seu circuito de leilões no dia 29 de março, às 12h, com o 5º Leilão Patrimônio Genético Sete Estrelas, dando início a uma programação de 21 remates até o encerramento da feira agropecuária, que ocorre de 3 a 13 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

O evento aposta no crescimento contínuo do setor. No ano passado, a Expogrande realizou 16 leilões, movimentando R$ 22 milhões e comercializando mais de 5 mil animais. Para Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), a expectativa para 2025 é ainda maior.

"Estamos vindo numa crescente desde 2023, quando a Expogrande faturou R$ 18 milhões com o mesmo número de leilões de 2024. Neste ano, nossa projeção é superar o faturamento do ano passado. A arroba do gado gordo está mais valorizada e a Expogrande sempre atrai grandes negócios, que servem de parâmetro para o mercado durante o resto do ano", destacou.

Em 2024, a Expogrande registrou um recorde nacional no 16º Leilão do Cavalo Pantaneiro, com a venda de um garanhão da raça por R$ 165,6 mil.

Circuito de leilões começa em março

O 5º Leilão Patrimônio Genético Sete Estrelas, no Tatersal 1 da Acrissul, ofertará 35 reprodutores da geração 2022 e sete matrizes superprecoces prenhes da geração 2023, selecionadas da reserva genética do criatório.

O evento será transmitido ao vivo pelo Canal do Boi e organizado pelas leiloeiras Central Leilões e Leilocampo.

No mesmo dia, no Tatersal 2, acontece o 19º Leilão QM LB, promovido pela Taquari Horse Leilões.

Já no dia 3 de abril, data de abertura oficial da 85ª Expogrande, o destaque será o Leilão Girolando Fazenda Três Nascentes, do criador Claudionor M. A. Duarte, às 19h, no Tatersal de Elite 2.

A fazenda realiza há 10 anos um trabalho de melhoramento genético na raça Girolando, buscando aptidão leiteira e maior adaptação ao clima quente.

O circuito segue até o dia 13 de abril, com leilões de gado de corte, reprodutores Nelore, cavalos Pantaneiros e girolando, entre outras categorias.

O último remate será o Leilão Grupo Rezende (Touros), às 19h, no Tatersal de Elite 1.

