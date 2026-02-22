Exportações disparam e Brasil pode esgotar cota de carne para a China até setembro

A cota anual de exportação de carne bovina do Brasil para a China poderá ser atingida já em setembro de 2026, caso seja mantido o ritmo de embarques registrado no início do ano. A projeção é de pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) indicam que o Brasil exportou 258,94 mil toneladas de carne bovina em janeiro, volume recorde para o mês. Desse total, 119,63 mil toneladas tiveram como destino a China, configurando o maior volume já embarcado ao país asiático em um mês de janeiro.

A participação chinesa nas exportações brasileiras permaneceu elevada, representando 46,3% do total vendido ao exterior no período, percentual semelhante ao observado ao longo de 2025.

Atualmente, a cota anual destinada ao mercado chinês é de 1,106 milhão de toneladas. Diante do desempenho registrado no primeiro mês do ano, o Cepea avalia que o limite pode ser alcançado antes do último trimestre, o que pode provocar reflexos sobre preços e estratégias comerciais ao longo de 2026.

Mesmo diante de restrições comerciais vigentes, os números de janeiro reforçam a relevância da China como principal destino da carne bovina brasileira e evidenciam a força das exportações do setor, além de sinalizar a necessidade de diversificação de mercados e de gestão estratégica das vendas externas.

