Fazendinha retorna Ã  Expogrande com atraÃ§Ãµes para crianÃ§as

A 85ª edição da Expogrande, que acontece de 3 a 13 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, traz de volta a tradicional Fazendinha Acrissul, espaço dedicado à interação das crianças com o mundo rural.

Neste ano, a novidade fica por conta do Cantinho do Agro, onde os pequenos poderão brincar enquanto aprendem sobre as principais cadeias produtivas de Mato Grosso do Sul.

Segundo a empresária Regina Tezza, organizadora da Fazendinha, o espaço será um ambiente lúdico para ensinar sobre soja, milho, pecuária e algodão, com a possibilidade de expansão para mais setores do agronegócio nas próximas edições.

Além da nova atração, a Fazendinha mantém o tradicional contato com os animais. O espaço contará com a presença de pôneis, minipôneis, minivacas, ovelhas, minicabras, lhamas, miniburros, coelhos e porquinhos-da-índia.

A diretora da Acrissul, Aurora Real, explica que o objetivo da Fazendinha é despertar o interesse das crianças pelo mundo rural e oferecer uma experiência prática.

“A ideia é levá-los a essa possibilidade de conviver e aprender um pouco sobre cada setor, além de conhecer a Acrissul, o pavilhão de vacas, das vacas de leite, de corte, os maquinários e todo esse grande planeta agro, despertando o interesse nessas crianças”, afirmou.

Visitação aberta ao público

A Fazendinha poderá ser visitada todos os dias da feira, das 9h às 21h. Entre 3 e 7 de abril, o local receberá visitas de escolas até as 16h, sendo liberado ao público geral após esse horário.

No ano passado, 10 mil crianças passaram pelo espaço, e a expectativa é que esse número aumente em 2024.

85ª Expogrande

No ano passado, o evento movimentou R$ 577 milhões e recebeu 114 mil visitantes, e a expectativa da organização é manter ou superar esses números.

Quem visitar o Parque de Exposições entre os dias 3 e 13 de abril encontrará uma estrutura revitalizada e moderna, resultado de um projeto iniciado em 2023 pela diretoria presidida pelo pecuarista Guilherme de Barros Bumlai. O slogan da edição deste ano é “85ª Expogrande – Unindo a história do agro com a sua”.

A cerimônia de abertura acontecerá no dia 3 de abril, às 19h, no tatersal de elite 1 da Acrissul, com a presença de autoridades, lideranças políticas e ruralistas, associados, diretores, expositores, patrocinadores, apoiadores e produtores rurais.

A feira contará com a participação de diversas instituições ligadas ao agronegócio sul-mato-grossense, incluindo Sistema Famasul, Senar, Sebrae, Sistema Fiems e associações de produtores como Asumas (suinocultores), Asmaco (ovinos) e Novilho Precoce MS, além do CRMV-MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária) e diversos núcleos de criadores.

