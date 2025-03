FCO soma mais de R$ 560 milhÃµes aprovados para projetos rurais e empresariais em 2025

Com a aprovação de 204 cartas, o Conselho Estadual do Fundo Constitucional do Centro Oeste (CEIF/FCO) destinou R$ 185,3 milhões a projetos do FCO Empresarial e R$ 375,1 milhões para o FCO Rural, somando R$ 560,5 milhões.

Os dados foram apresentados durante a 3º reunião ordinária do Conselho, realizada na Semadesc, que foi conduzida pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck. Os recursos contemplaram 44 municípios.

Entre os projetos empresariais foram contemplados os setores de comércio e serviços, indústria e turismo regional. Já nas cartas do FCO Rural a destinação foi para projetos de aquisição de bovinos, irrigação, armazéns, correção de solo, máquinas, reforma de pastagens , biogás, construção, cana-de-açúcar e energia fotovoltaica.

Neste ano, O FCO tem estimado para Mato Grosso do Sul, valor que supera os R$ 2,6 bilhões, sendo 50% para o setor empresarial e 50% para o Rural.

