Governo aponta crescimento do ticket médio do crédito da agricultura familiar

O número de operações no Plano Safra 2024-2025 da Agricultura familiar registrou crescimento, segundo a secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, mais agricultores familiares hoje têm acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) a juros acessíveis.



Em breve, o Governo Federal lança o Plano Safra da Agricultura Familiar, para o ciclo 2025-2026, que promete trazer solução as mudanças climáticas que afetam muito a vida dos agricultores, apoiando a transição agroecológica, mantendo taxas de juros baixas para a produção de alimentos e para a produção agroecológica.



“Durante essa última safra, houve um crescimento de mais de 26% no número de operações. Hoje, temos quase 1 milhão e 700 mil agricultores familiares acessando as várias linhas do Pronaf. Esse crescimento não aconteceu de forma concentrada. Ao contrário, ele se expandiu em todo o país”, ressalta Fernanda Machiaveli.



Segundo ela, a região Nordeste foi o grande destaque neste ciclo 2024-2025, com um crescimento de quase 100% no volume de recursos.



Outro ponto diz respeito ao valor atingido pelos beneficiários do Pronaf no Nordeste. “A gente precisa destacar que na região Nordeste nós conseguimos alcançar um ticket médio muito superior. O microcrédito, quando começou o governo Lula, estava em R$ 6 mil. Hoje, cada família consegue acessar até R$ 35 mil por meio do programa Pronaf B”, afirma Fernanda Machiaveli.



“No microcrédito, a gente beneficia mulheres e jovens com limites específicos para esses grupos. Um outro destaque do Pronaf nessa última safra é o aumento substantivo de financiamento de alimentos. Foi o arroz, que cresceu; o feijão, a mandioca, os financiamentos de leite, de café, de hortaliças, de frutas e das proteínas em geral. E aí eu destaco o pescado, os contratos de suinocultura, e também os contratos relativos à produção de ovos”, prossegue.



O crescimento do crédito via Pronaf permitiu aos agricultores familiares investirem em máquinas e equipamentos, o que, além de ampliar a capacidade de produção, significa uma maior qualidade de vida.



As mulheres representam a maioria daqueles que acessam o microcrédito rural. “Estamos fechando a safra com 57% de contratos celebrados com mulheres. No montante geral, a gente tem um crescimento que supera a casa dos 35% em operações financiadas por mulheres rurais”, conta Machiaveli. “Nós estamos usando os recursos do Pronaf para financiar alimentos, aumentando a inclusão produtiva nas várias regiões do país, e alcançando as mulheres, os jovens, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e assentados da reforma agrária”.









