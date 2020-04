Governo Federal anuncia medidas econômicas para ajudar produtores rurais

O anuncio do pacote com medidase conômicas do Governo Federal para minimizar as dificuldades do setor agropecuário, sobretudo os produtores rurais, devido à pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) e, também, aos impactos ocasionados pela estiagem foi recebido com satisfação pelo secretário Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

As medidas foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) na noite de quarta-feira (8).

Verruck comentou que o Ministério da Economia e o Banco Central atenderam às reivindicações feitas pela ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), e que muitas delas são resultado de reivindicações pontuadas pelo Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Agricultura (Conseagri).

“Discutimos, elaboramos uma lista para Ministra e ela levou a diante. São medidas importantes, que vem em socorro aos produtores rurais prejudicados pela pandemia”, disse Verruck.

Entre as medidas, válidas para todo o país, destaca-se a prorrogação das amortizações de financiamentos de custeio e de investimentos, vencidas e não pagas e vincendas até 15 de agosto de 2020, às taxas de juros originais da operação.

Em apoio às cooperativas, agroindústrias e cerealistas foi autorizado o financiamento para estocagem e comercialização (FGPP) com recursos do crédito rural, com limite de R$ 65 milhões por beneficiário.

Para as cooperativas de agricultores familiares, a taxa de juros será de 6% ao ano, e de 8% ao ano para as demais empresas. O prazo para pagamento será de 240 dias e o período para contratação se encerra em 30 de junho de 2020.

“Essas medidas vão permitir que os agricultores tenham mais prazos e liquidez para honrar com os seus compromissos financeiros e tranquilidade suficiente para auxiliá-los em suas tomadas de decisões”, disse a Ministra Tereza Cristina.

