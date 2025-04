Indústria chinesa de celulose avalia investir em Mato Grosso do Sul

O vice-presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Crosara Júnior, e o diretor de relações internacionais da entidade, Aurélio Rocha, receberam nesta terça-feira (15), representantes da Broad Wire, maior fabricante de fios de celulose do mundo.

A empresa chinesa demonstrou interesse em investir no Mato Grosso do Sul, impulsionada pelo crescimento do setor e pela instalação da Rota Bioceânica.

Durante a reunião, o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, apresentou um panorama do setor industrial sul-mato-grossense, destacando o potencial de expansão da cadeia produtiva da celulose e as vantagens logísticas da região.

De acordo com Crosara Júnior, a visita reforça a atratividade do Estado como polo logístico e industrial. O gerente de negócios internacionais da Broad Wire, Marshall Wang, agradeceu a recepção e destacou a importância do diálogo para o progresso da região.

“Durante o encontro, discutimos iniciativas estratégicas que podem impulsionar investimentos na região, destacando o papel fundamental do Sistema S como um aliado essencial para o desenvolvimento”, afirmou.

Broad Wire

Fundada em 1954, a Broad Wire é especializada na produção de fios de celulose, fios para descarte de resíduos, fios ovais, fios de pregos e fios para cabos. Seus produtos são utilizados nas indústrias de celulose, construção civil, agricultura e comunicação.

A empresa exporta para mais de 30 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, Sudeste Asiático e América do Sul, atendendo grandes clientes como Arauco, Suzano, Bracell, Paper Excellence, Eldorado e Klabin.

