Inscrições abertas para a 8ª edição do Confinar

A 8ª edição do Confinar foi confirmada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de reunir cerca de mil pecuaristas de diversos estados brasileiros e países vizinhos, o evento debaterá mercado, integração, produção e sustentabilidade. Esta edição, que já conta com as inscrições abertas, acontecerá novamente no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, nos dias 23 e 24 de abril.

“Trata-se de um evento que nasceu em Campo Grande e ganhou notoriedade nacional, devido aos conteúdos abordados e suas possibilidades de negócios e networking. Nesta oitava edição serão 10 palestras, sendo uma delas ministrada por três produtores rurais”, apresenta o organizador da iniciativa, Rodrigo Spengler, diretor da Beeftec.

Além dos cases de sucesso, pesquisadores e autoridades estão confirmados como palestrantes. Entre eles Evaristo Eduardo de Miranda, da Embrapa Territorial, que vai tratar da ocupação e uso de terras no Brasil; Adolfo Fontes, do Rabobank, apresentará dados do mercado do boi e dos grãos, com análises interna e externa; Jhones Sarturi, da Texas Tech University, que abordará o processamento de grãos e alimentos alternativos em dietas de confinamento.

O evento é destinado a produtores rurais, profissionais e estudantes ligados à agropecuária, que tenham por interesse à atualização quanto ao fundamento e tecnologias para pecuária de corte. As inscrições podem ser realizadas com desconto até o dia 23 de março e com acréscimo a partir desta data. Elas podem ser efetuadas pelo site www.confinar.net.br .

