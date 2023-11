JD1 Agro: Café brasileiro é eleito o melhor do mundo

O Café Brasileiro da São Mateus Agropecuária foi eleito na 8ª edição do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy em Nova York o melhor do mundo.

O café venceu o prêmio Best of the Best em uma disputa com outros oito lotes de diferentes países. O título de melhor café do mundo foi atribuído por um grupo de nove especialistas, que examinaram os melhores lotes da colheita 2022-2023 em uma degustação as cegas de nove cafés de nove países finalistas.

Brasil, Costa Rica e El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda. Antes de ser avaliado pelo júri, cada lote de café foi analisado em Laboratório de Controle de Qualidade da Illy Café e classificado em termos de riqueza e complexidade aromática, elegância e equilíbrio do seu sabor e intensidade do seu aroma.

Outros dois cafés de Minas Gerais também foram premiados no 8º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, Café Matas de Minas e Chapada de Minas.

