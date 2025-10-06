Mato Grosso do Sul dá largada à safra de soja 25/26 com previsão de recorde na produção

Teve início na última sexta-feira (3), na Fazenda Recanto, em Sidrolândia, o plantio oficial da safra de soja 2025/2026.

A previsão é de crescimento de 5,9% da área plantada, alcançando 4,79 milhões de hectares, e expectativa de colheita de até 15,2 milhões de toneladas, um aumento de 8,1% em relação à safra anterior.

O evento marcou a 14ª edição da Abertura Nacional do Plantio de Soja, promovida pelo Projeto Soja Brasil, iniciativa da Aprosoja Brasil em parceria com o Canal Rural.

A solenidade reuniu cerca de 1,2 mil pessoas, entre produtores, autoridades, pesquisadores, estudantes e representantes de entidades do setor.

Representando o Governo de Mato Grosso do Sul, participaram o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), o secretário em exercício da Semadesc, Artur Falcette, o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, e o diretor-presidente da Agraer, Fernando Nascimento. Também estiveram presentes integrantes da coordenação de Agricultura da Semadesc e do Cemtec/MS.

Durante o evento, Falcette foi um dos palestrantes do painel “Biocombustíveis – Economia Verde e Oportunidades para o Produtor”, que contou com a participação do presidente da Ubrabio, Donizete Tokarski. Em sua fala, o secretário destacou o protagonismo do agronegócio sul-mato-grossense e a importância estratégica da transição energética.

Segundo ele, o avanço da produção de etanol de milho, que já representa metade dos 20 milhões de metros cúbicos produzidos no Brasil, demonstra o potencial do setor. “O agronegócio brasileiro tem condições de liderar o processo de transformação rumo à sustentabilidade, reafirmando sua relevância global”, afirmou.

Falcette também ressaltou a necessidade de segurança jurídica e maior participação do setor produtivo no debate público.

“O Brasil é protagonista nas questões de segurança alimentar e transição energética, e qualquer discussão mundial sobre produção de alimentos e energia passará por nosso país. Tenho convicção de que Mato Grosso do Sul terá papel de destaque nesse cenário”, concluiu.

Projeções da safra 2025/2026:

Área plantada: 4,79 milhões de hectares (+5,9%)

Produção estimada: 15,2 milhões de toneladas (+8,1%)

Produtividade média: 52,8 sacas por hectare (+2%)

