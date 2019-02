Milene Nantes é reconduzida à presidência do Silems

A empresária Milene Nantes foi reconduzida ao cargo presidente do Sindicato das Indústrias e Laticínios de Mato Grosso do Sul (Silems) após eleições realizadas nesta terça-feira (25) na Incubadora Sindical do Sistema Fiems, em Campo Grande (MS).

De acordo com Milene, a última gestão do sindicato foi muito produtiva. “Percebemos que a diretoria se sentiu confortável em trazer os problemas para resolvermos as demandas. Então acredito que cumprimos com o nosso papel enquanto sindicato, de defender os interesses do segmento e desenvolver a indústria laticínia de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

A presidente reconduzida disse que o desafio agora é buscar novos associados e oferecer melhores serviços de interesse do empresário do setor.

Gestão

A nova diretoria irá comandar o sindicato neste triênio, com chapa única, também foram eleitos Paulo Fernando Pereira Barbosa, como vice-presidente, Silvana Gasparini Pereira, como 1ª secretária, Rafael da Paixão Bruschi, como 2º secretário, e Paulo Arantes Gonçalves, como tesoureiro.

Confira a composição da nova diretoria do Silems:

Presidente: Milene de Oliveira Nantes

Vice-presidente: Paulo Fernando Pereira Barbosa

1ª Secretária: Silvana Gasparini Pereira

2º Secretário: Rafael da Paixão Bruschi;

Tesoureiro: Paulo Arantes Gonçalves

Suplente: Deolindo Carlos Marques

Conselho Fiscal

Jefferson Luis Montagna de Oliveira

Evando Nunes dos Santos

Nathalia Alves Rebelato da Motta

Suplente: Aloísio Miranda Neivock

Delegado representante junto à Fiems

Titular: Milene Nantes

Suplente: Paulo Fernando Pereira Barbosa

