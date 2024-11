Milionária, Nelore de R$ 24 milhões é recordista de valorização em MG

Carina FIV do Kado, a vaca recordista mundial de valorização: R$ 24 milhões



A vaca mais valiosa do mundo, Carina FIV do Kado, foi vendida com valorização de R$ 24 milhões, no último dia 22 de novembro. O bovino já era Tri Grande Campeã da raça Nelore, com os títulos da Exposição Internacional de Nelore (Expoinel) em 2023 e 2024 e da Expozebu 2024, todas em Uberaba, Minas Gerais.



Duas empresas ficaram com 25% da posse de Catarina. A Casa Branca Agropastoril, RS Agropecuária e Nelore RFA venderam cada percentual por R$ 6.015.000,00 para a Syagri Agropecuária, no Leilão Cataratas Collection, realização da Casa Branca Agropastoril e RS Agropecuária, em Foz do Iguaçu (PR).



Com esse resultado, o valor projetado de Carina é de R$ 24.060.000,00. Esse valor é recorde mundial.



Carina FIV do Kado tem apenas 36 meses de idade é a mais importante matriz (reprodutora) Nelore da atualidade. Consagrada nas pistas de julgamentos e, agora, também em valorização.



