Ministra Tereza Cristina prestigia lanÃ§amento da Tecnofam 2020

A ministra Tereza Cristina, titular do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), participou do lançamento da 4ª Tecnofam, na manhã desta sexta-feira (6), na Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), em Campo Grande.

O evento voltado, em especial, para agricultores familiares, tem como objetivo levar tecnologias e conhecimentos diversos que possam ser aplicados tanto para seu sustento como para geração de renda, de forma sustentável.

“Mato Grosso do Sul é um estado que tem muitos assentamentos, tem muitas pequenas e médias propriedades, então a Tecnofam é uma inspiração para aqueles que querem conhecer novas tecnologias, estar atendo à modernização da agropecuária, que o Brasil é campeão nisso”, destacou Tereza Cristina durante o lançamento.

A ministra ressaltou ainda que a Tecnofam é uma oportunidade para os pequenos produtores e fruto do trabalho de entidades de Mato Grosso do Sul. “Temos hoje uma agricultura moderníssima e temos gente ainda que está lá atrás. Então essas feiras, shows de tecnologia, trazem essas pessoas a querer realizar, ter renda, e fico muito feliz da Embrapa do meu Estado estar realizando essa feira importantíssima para a pequena agricultura”.

Aproveitou ainda para destacar a participação das mulheres dentro do agronegócio, devido à proximidade do dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher). “Com o censo do IBGE vemos cada vez mais mulheres trabalhando na atividade. Eu quero que elas continuem e o meu sonho é fazer com que todas elas possam se realizar”.

A edição 2020 da Tecnofam será realizada entre os dias 7 e 9 de abril, em Dourados. O evento da Embrapa Agropecuária Oeste é realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Semagro e Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e com apoio de parceiros que produzem tecnologia e pesquisa.

