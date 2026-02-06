Menu
Agronegócio

MS avança na recuperação de pastagens degradadas com estrutura de ponta

Em 2024, houve queda e Estado tinha 2,9 milhões de hectares de pastagem com baixo vigor

06 fevereiro 2026 - 06h30
Pastagens têm sido recuperara pelo Governo de MS

Mato Grosso do Sul segue avançado positivamente na recuperação de pastagens degradadas com o uso de tecnologias de primeira linha, deixando a agropecuária mais produtiva, sustentável e alinhada às exigências dos mercados nacional e internacional.

Em 2023, Mato Grosso do Sul possuía cerca de 4,7 milhões de hectares de pastagens degradadas passíveis de recuperação, conforme dados do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas.

Esse cenário está associado, principalmente, à histórica expansão da pecuária extensiva, caracterizada por baixa taxa de lotação animal, manejo inadequado e ausência de reposição de nutrientes ao solo, fatores agravados pela predominância de solos arenosos e por longos períodos de seca.

Nos últimos anos, as áreas de pastagens com baixo vigor apresentaram redução significativa, passando de 6,2 milhões de hectares em 2010 para 2,9 milhões em 2024, uma queda de aproximadamente 52% no Estado.

A redução é atribuída à adoção de novas tecnologias, ao fortalecimento das práticas de conservação do solo e à implementação de sistemas produtivos mais sustentáveis, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), que atualmente supera 3,6 milhões de hectares em Mato Grosso do Sul.

Parte dessas áreas ainda está localizada no Pantanal, em regiões de campo nativo inseridas em zonas de uso restrito, consideradas áreas de resguardo ambiental e não passíveis de alteração, conforme a legislação ambiental vigente.

O Governo do Estado atua de forma integrada por meio de programas como o Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água (PROSOLO), que promove práticas conservacionistas, a recuperação da fertilidade do solo, a restauração de áreas afetadas por processos erosivos e a adequação de estradas vicinais, em parceria com prefeituras e produtores rurais.

O Precoce MS incentiva a produção de carne bovina de alta qualidade, oferecendo bonificações aos produtores que adotam, entre outros itens, práticas de manejo sustentável das pastagens, a diversificação de espécies forrageiras, a reposição adequada de nutrientes e a análise da fertilidade do solo.

Imagem ilustrativa
Cidade
Candidatos aprovados para funções de coveiro e pedreiro são convocados na Capital

