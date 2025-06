MS tem trânsito de bovinos liberado após reconhecimento contra febre aftosa

O trânsito de bovinos e bubalinos entre Mato Grosso do Sul e os demais estados brasileiros está oficialmente liberado. A medida foi confirmada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária após o Brasil conquistar, em maio deste ano, o status de país livre de febre aftosa sem vacinação em todo o território nacional.

Com isso, Mato Grosso do Sul — tradicional produtor de gado — passa a ter as mesmas condições sanitárias que todo o país, sem restrições para o trânsito de animais.

A liberação foi comunicada por meio de ofício enviado às superintendências de Agricultura e Pecuária, revogando restrições anteriores previstas no artigo 4º da Portaria 665, de 21 de março de 2024, que proibia o trânsito de animais oriundos de regiões ainda em processo de certificação.

A decisão se estende a todos os estados anteriormente em processo de reconhecimento, incluindo Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Bahia, entre outros, além do Distrito Federal.

O transporte de animais permanece sujeito às normas sanitárias vigentes e à fiscalização nos postos fixos de cada unidade da federação.

