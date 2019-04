Mulheres terão um dia dedicado a elas durante a Campo Grande Expo

Está comprovado: a participação das mulheres vem aumentando nos últimos anos no agronegócio. É o que aponta os dados preliminares do Censo Nacional Agropecuário, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diante desta constatação, a Campo Grande Expo fez questão de dedicar um dia todo a elas. Assim, no dia 31 de maio haverá programação especial para deixar as mulheres do agro atualizadas com o que há de mais moderno no campo.

O número de mulheres que lideram propriedades rurais no Brasil aumentou de 12,68% (em 2006), para 18,64% (em 2017). Contudo, a participação feminina é ainda maior quando somadas as mulheres que administram o estabelecimento agropecuário junto com o cônjuge, atinge 34,75%. Números que confirmam a presença feminina bem atuante num cenário que durante anos foi predominantemente masculino.

A segunda edição da Campo Grande Expo preparou uma programação especial para o dia 31 de maio, com palestras, mesas redondas e divulgação do lançamento de um livro feito por mulheres agroinspiradoras que acontecerá durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, no mês de outubro, em São Paulo.

A primeira atividade começa às 9 horas e aborda a tecnologia. Com o tema “O Campo cada vez mais conectado, cada vez mais jovem”, o painel receberá os agroinfluenciadores da feira, Aretuza Negli, Ewerton Martins, Carina Queiroz, outra inovação do evento. A mediação será de Alessandra Piano. Em seguida, às 10 horas, será a vez da palestra “Reprogramação Comportamental nos hábitos”, com a Doutoranda em Nutrição pela USP, Caroline Kratz.

Logo após o almoço, a partir das 14 horas, haverá uma dinâmica inédita. Serão montadas 15 mesas redondas com a presença de 15 convidadas onde cada uma encabeçará uma mesa com oito participantes. Com o tema “Mulheres aceleradas”, cada mesa terá duração média de 20 minutos, onde as participantes poderão trocar experiências com as lideres convidadas. E por falar em mulheres, a Show Manager do Congresso Nacional das Mulheres, Renata Camargo, marca presença no evento para divulgar a quarta edição que acontece em São Paulo.

