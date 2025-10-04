Menu
Menu Busca sábado, 04 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Agronegócio

Municípios de MS recebem novos maquinários agrícolas na segunda-feira (6)

Investimento de R$ 7,9 milhões garante entrega de tratores, caminhões e utilitários a 28 cidades

04 outubro 2025 - 18h30Sarah Chaves
MaquináriosMaquinários   (Agraer)

Vinte e oito municípios de Mato Grosso do Sul serão contemplados com novos equipamentos e veículos que vão impulsionar a agricultura familiar e modernizar a infraestrutura agrícola. As entregas acontecem nesta segunda-feira (6), às 9h, no Centro de Pesquisa e Capacitação (Cepaer) da Agraer, em Campo Grande.

No total, serão entregues 29 itens, entre máquinas pesadas, tratores, implementos e veículos utilitários, com investimento de R$ 7,9 milhões.

A nova frota inclui cinco caminhões, uma pá carregadeira, 14 tratores agrícolas, um rolo compactador e nove pick-ups modelo Oroch, que reforçarão o trabalho de assistência técnica e o transporte de insumos e equipamentos nas regiões atendidas.

Os municípios beneficiados são: Anastácio, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bela Vista, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Douradina, Eldorado, Inocência, Itaporã, Itaquirai, Jaraguari, Naviraí, Nioaque, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Tacuru, Bodoquena, Três Lagoas, Angélica, Campo Grande e Terenos.

Os veículos utilitários serão utilizados pelos escritórios regionais da Agraer para ampliar a mobilidade dos técnicos e fortalecer o atendimento direto aos produtores rurais.

Já os maquinários pesados, adquiridos por meio de convênios e programas federais, serão entregues às prefeituras, que poderão usá-los na manutenção de estradas vicinais e no apoio às atividades produtivas do campo.

A ação é resultado de uma parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul, o MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) e o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar). A iniciativa é conduzida pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), com recursos federais viabilizados por indicação da senadora Tereza Cristina.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

A produção estimada é de 15,2 milhões de toneladas
Agronegócio
Com plantio de soja liberado, expectativa é de safra maior e crescimento sustentável em MS
Produção de milho bateu recorde este ano em MS
Agronegócio
Produção de milho em MS quebra recorde, cresce 68% e supera 14 milhões de toneladas
Marcelo Bertoni -
Agronegócio
Bertoni alerta que incentivos aos produtores serão reformados devido à mudança do ICMS
Foto: Juuamorim/ Unsplash
Agronegócio
Setor de carnes de MS apresenta estabilidade apesar do impacto das tarifas americanas
Kaio & Gabriel -
Cidade
Expogenética MS terá gravação de DVD de Kaio & Gabriel com participações especiais
Kaio e Gabriel, Ana Castela, Jads e Jadson, e, Eduardo Costa -
Agronegócio
Rodeo Fest confirma shows de Ana Castela, Jads e Jadson e Eduardo Costa
Comunicação CEASA/MS
Agronegócio
Saneamento no campo impulsiona a agricultura familiar em MS
Expositores Ruraltur
Agronegócio
Ruraltur MS começa nesta quinta-feira (21), na Feira Central
Imagem Ilustrativa
Agronegócio
Após acordo, Brasil irá exportar carne bovina para Indonésia
Lançamento Plano Brasil Soberano -
Política
Governo publica MP para reduzir impactos de tarifas impostas pelos EUA; entenda

Mais Lidas

Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande