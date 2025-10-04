Municípios de MS recebem novos maquinários agrícolas na segunda-feira (6)

Vinte e oito municípios de Mato Grosso do Sul serão contemplados com novos equipamentos e veículos que vão impulsionar a agricultura familiar e modernizar a infraestrutura agrícola. As entregas acontecem nesta segunda-feira (6), às 9h, no Centro de Pesquisa e Capacitação (Cepaer) da Agraer, em Campo Grande.

No total, serão entregues 29 itens, entre máquinas pesadas, tratores, implementos e veículos utilitários, com investimento de R$ 7,9 milhões.

A nova frota inclui cinco caminhões, uma pá carregadeira, 14 tratores agrícolas, um rolo compactador e nove pick-ups modelo Oroch, que reforçarão o trabalho de assistência técnica e o transporte de insumos e equipamentos nas regiões atendidas.

Os municípios beneficiados são: Anastácio, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bela Vista, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Douradina, Eldorado, Inocência, Itaporã, Itaquirai, Jaraguari, Naviraí, Nioaque, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Tacuru, Bodoquena, Três Lagoas, Angélica, Campo Grande e Terenos.

Os veículos utilitários serão utilizados pelos escritórios regionais da Agraer para ampliar a mobilidade dos técnicos e fortalecer o atendimento direto aos produtores rurais.

Já os maquinários pesados, adquiridos por meio de convênios e programas federais, serão entregues às prefeituras, que poderão usá-los na manutenção de estradas vicinais e no apoio às atividades produtivas do campo.

A ação é resultado de uma parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul, o MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) e o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar). A iniciativa é conduzida pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), com recursos federais viabilizados por indicação da senadora Tereza Cristina.

