NÃ£o faltarÃ¡ alimento durante a pandemia, garante CNA

A CNA (Confederação Nacional da Agricultura) emitiu uma nota, onde garante que não faltará produção, distribuição e comercialização de alimentos no Brasil durante o combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A entidade entende que, assim como hospital, entidades sanitárias e segurança pública, são serviços essenciais, o agronegócio brasileiro também entra nessa categoria.

“A estratégia de contenção da pandemia do coronavírus, posta em prática em todo o mundo, com resultados muito positivos até agora, tem consistido em praticamente interromper os contatos sociais e paralisar todas as atividades sociais. Governos e sociedades responsáveis têm adotado esse caminho, que o Brasil também deve seguir. Porém a produção e comercialização de alimentos não terão reduzidas pela crise. Do contrário, se faltarem alimentos ou se houver irregularidades no abastecimento, a saúde das pessoas será afetada e a própria harmonia social, que tanto precisamos nessa hora, será atingida”, explicou a nota.

A CNA ainda disse que os produtores rurais brasileiros asseguram à população que continuarão produzindo normalmente. "Esperamos que o Governo assegure que a cadeia de abastecimento seja protegida e garantido o seu funcionamento, com regras adequadas e com o suporte econômico que for necessário. E que as autoridades estejam atentas para impedir qualquer tentativa de manipulação ou especulação por parte de maus brasileiros", fanlizou a CNA.

