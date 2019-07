Novas estradas trarão avanço para pecuária do pantanal

O Governo do Estado está promovendo um novo ciclo da pecuária na região pantaneira, com a implementação e cascalhamento das estradas de integração do Pantanal de Mato Grosso do Sul, que irão melhorar a logística e comércio de gado.

Um dos principais trechos do tronco rodoviário projetado desde os anos de 1970 é a ligação da MS-228, a partir da Curva do Leque (entroncamento com a MS-184), com o centro criatório da Nhecolândia. A estrada, desse ponto, interliga Corumbá com Rio Negro (232 km) e a Rio Verde (56 km do trevo da MS-427 com a MS-228). Para o governador Reinaldo Azambuja, essa integração vai fortalecer a pecuária e promover o turismo rural em toda a planície.

Integrando os pantanais

Os investimentos na Rota Pantaneira ultrapassam R$ 40 milhões e está projetada também a implantação da MS-214, interligando os pantanais do Paiaguás e Nhecolândia, a partir de Coxim, até a ponte de concreto sobre o rio Taquari. Numa segunda etapa, será implantada a estrada que liga a ponte à Serra da Alegria. Completando o eixo rodoviário, existem estradas projetadas para integrar os pantanais de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso (Poconé).

O presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Luciano Leite afirma que a logística é fundamental para o Pantanal, “hoje o pantaneiro já engorda o gado, que terá valor agregado, investindo também em novas tecnologias, como a pastagem cultivada”, ressalta.

