Presidente da Nelore MS minimiza impactos de tarifas e aponta abertura de novos mercados

O presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS), Paulo César de Matos, participou nesta terça-feira (12) de sessão na Câmara Municipal de Campo Grande para discutir o mercado da pecuária em Mato Grosso do Sul. Ele criticou a tarifa imposta pelos Estados Unidos à carne bovina brasileira, que representa um imposto de 50% para acesso ao mercado norte-americano.

Segundo Paulo César, a associação procurou esclarecer os criadores sobre os números e os impactos econômicos dessa tarifação. “Temos um pânico dos nossos produtores”, afirmou, ressaltando que o Brasil produz “a carne mais barata do mundo”. Ele destacou o papel de Mato Grosso do Sul como exemplo de melhoramento tecnológico na pecuária, que contribuiu para o Brasil se tornar o maior exportador mundial de carne bovina.

O presidente informou que, entre os 10 maiores criadores e disseminadores de genética do país, oito estão localizados em Mato Grosso do Sul. Sobre o mercado americano, Paulo César destacou que, em 2023, dos 2,1 milhões de toneladas de carne exportadas pelo Brasil, os Estados Unidos compraram 45 mil toneladas. Em 2024, ano de recorde mundial de exportação, o Brasil exportou quase 2 milhões de toneladas, sendo 225 toneladas para os EUA.

Ele apontou que a carne norte-americana tem custo mais que o dobro da brasileira e que o rebanho brasileiro ultrapassa 200 milhões de cabeças, enquanto o dos EUA é menor que 80 milhões. Segundo Paulo César, a tarifa americana prejudica mais o mercado dos EUA do que o brasileiro.

Além disso, o presidente da Nelore MS enfatizou a relevância da abertura de novos mercados para a carne brasileira, destacando o papel fundamental dos produtores de Mato Grosso do Sul nesse contexto. Ressaltou também a atuação da Associação como entidade representativa, cuja missão é defender os interesses dos produtores e proteger o mercado nacional.

