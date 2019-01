Produção de cana atinge 46,4 milhões de toneladas em MS

Já na reta final da safra 2018/2019, a moagem de cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul alcançou 46,4 milhões de toneladas. O encerramento oficial da safra ocorre no dia 31 de março e o volume registrado até 15 de janeiro é 6% maior com relação ao mesmo período da safra anterior. As informações são da Associação de Produtores de Bioenergia de Mato grosso do Sul (Biosul).

Até o encerramento da safra, a expectativa é atingir o mesmo volume de cana processada na safra passada que foi de 46,9 milhões de toneladas. “Nesse momento estamos a 500 mil toneladas do total de cana processada na safra anterior. Acredito que será possível atingir o mesmo volume, já que em Mato Grosso do Sul, diferente dos outros estados, temos usinas operando até 31 de março”, afirma o presidente da Biosul, Roberto Hollanda Filho.

Na segunda quinzena de janeiro, duas das 19 usinas permanecerão moendo no estado, momento em que a maioria dos estados produtores do Centro Sul já encerraram a safra atual.

Etanol e Açúcar

A produção de etanol hidratado atingiu 2,3 bilhões de litros, volume 45% maior com relação ao mesmo período do ano anterior. Por outro lado, a produção do etanol anidro segue com queda de 9% com a produção de 766 milhões de litros, 76 mil litros a menos que no ciclo anterior. No total, o Estado produziu mais de 3,1 bilhões de litros de etanol, volume recorde de produção.

De acordo com o acompanhamento da Biosul, a produção de açúcar permanece em baixa, com recuo de 35%. No período acumulado, foram produzidas 933 mil toneladas, enquanto que no mesmo período da safra anterior a produção foi de 1,4 milhão de toneladas.

O mix de produção se mantém no período com 84% da cana destinada a etanol e 16% a açúcar.

ATR

No período acumulado da safra, a quantidade de concentração de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) por tonelada de cana foi de 134,13 kg, 2,7% acima do registro na safra passada.

