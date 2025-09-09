Menu

Agronegócio

Produção de milho em MS quebra recorde, cresce 68% e supera 14 milhões de toneladas

O avanço da produção de milho eleva as expectativas do mercado

09 setembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Produção de milho bateu recorde este ano em MSProdução de milho bateu recorde este ano em MS   (Alvaro Rezende)

A produção de milho em Mato Grosso do Sul bateu novo recorde com um crescimento de 68,2% em relação à safra anterior - do período de 2024. Além disso, os 14,2 milhões de toneladas é bem superior à projeção inicial de 10,1 milhões de toneladas.

Mesmo com a área cultivada praticamente estável, totalizando 2,1 milhões de hectares, o avanço na produtividade média, agora estimada em 112,7 sacas por hectare, foi o grande motor desse crescimento.

O aumento foi de 68,1% em comparação com a última safra, resultado de uma combinação entre condições climáticas favoráveis durante fases críticas, janela de plantio adequada, avanço tecnológico e boas práticas de manejo adotadas pelos produtores.

A maior parte da semeadura ocorreu entre fevereiro e março, o que favoreceu o desenvolvimento das plantas durante abril, mês em que o volume de chuvas foi ideal para o crescimento.

Segundo o boletim da Projeto SIGA-MS, 78,1% das lavouras foram classificadas como 'boas', 15,3% como 'regulares' e apenas 6,6% como 'ruins'.

O avanço da produção de milho em Mato Grosso do Sul eleva as expectativas do mercado, refletindo positivamente na economia regional e na competitividade do setor.

