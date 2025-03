Riedel destaca avanÃ§os da agropecuÃ¡ria de MS na Dinapec 2025

O governador Eduardo Riedel participou, nesta segunda-feira (24), da abertura da Dinapec 2025 (Dinâmica Agropecuária), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, onde destacou o avanço do setor agropecuário do Estado com uso de tecnologia, ciência e pesquisa.

“Temos aqui no Estado uma rede de ciência e tecnologia na produção, que nos dá muita tranquilidade para seguir adiante, com sistemas cada vez mais eficientes. Construímos uma agenda absolutamente contemporânea, inclusive com a otimização do balanço de carbono dentro dos nossos sistemas produtivos”, disse o governador.

Riedel reforçou o trabalho agropecuário que utiliza, em conjunto, a competência dos produtores, políticas públicas e tecnologia no campo. “Produzimos bem, produzimos muito, com absoluta consciência ambiental. Estamos inseridos na principal agenda global, que é a segurança alimentar, transição energética e sustentabilidade, com um grande ativo em nossas mãos”, afirmou.

A Dinapec 2025 teve início nesta segunda-feira (24) e segue até 26 de março, com o objetivo de levar aos produtores, técnicos e envolvidos na cadeia da carne, melhores resultados de pesquisa, inovação, produtos, tecnologias, conhecimentos e serviços.

O superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em Mato Grosso do Sul, José Antônio Roldão, apontou para o destaque do Estado no setor. “MS sai na frente em muitas vertentes atuais, sendo uma realidade no Brasil. Temos que firmar uma posição da pecuária brasileira no mundo, que é respaldada na ciência e tecnologia, fazendo parte da nossa economia, com sustentabilidade”, ressaltou.

Durante a abertura, foi assinado um convênio que reforça a cooperação técnica e compromisso com a inovação do setor, além da apresentação de um aplicativo para exames andrológicos de bovinos.

O evento é realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com co-realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também