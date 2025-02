Riedel lança Dinapec 2025 em Mato Grosso do Sul

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, realizou o lançamento da feira tecnológica bienal Dinapec, durante a manhã desta segunda-feira (24). O evento que é vitrine das novas tecnologias aplicáveis ao agronegócio, está previsto para acontecer nos duas 24, 25 e 26 de março, em Campo Grande.

Durante entrevista, Riedel destacou a importância da feira para o agronegócio e o ambiente econômico. "O DINAPEC vem para mostrar que é possível aumentar a produção através da tecnologia, expondo que isso pode ser usado na interação solo-planta, planta-animal. Ou seja, novas tecnologias ligadas a pecuária de corte. Tudo isso gera consequências na economia", declarou.

Para o governador, as políticas públicas e ações como o Dinapec 2025, induzem uma "produtividade cada vez maior e a competitividade dos setores produtivos".

Este ano, o evento terá o primeiro Fórum Pré-COP 30, que abordará a Sustentabilidade da Produção de Bovinos no Brasil. Além disso, terá a exposição de avanços em pesquisa, inovação, produtos, tecnologias e serviços voltados para produtores, técnicos e demais profissionais da cadeia produtiva da carne.

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, comentou sobre a inclusão e o destaque da sustentabilidade em todos os dias do evento. "O DINAPEC tem a maioria dos temas voltados para a sustentabilidade, com diminuição do efeito do gás carbônico, principalmente na pecuária. Nós vamos mostrar que nossa pecuária é sustentável e o que realmente faz essa conversão", afirmou.

O secretário-executivo, de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, abordou a redução de 45 bilhões hectares de pastagens. "Nossa redução da área de pastagem foi significativa, mas nossa produção de carne aumentou. Somos o quinto maior rebanho do Brasil, e a gente vem tendo cada vez mais níveis surpreendentes. Nosso abate de 2024 é 12%, superior ao de 2023. Isso demonstra que a gente está indo no caminho correto. Por outro lado, todos os nossos programas de incentivo do Estado, Precoce MS, Pantanal Sustentável, Frango Vida, Leitão Vida, eles trazem na concepção dos critérios adotados trazem a ciência e a tecnologia, os critérios de biossegurança, de bem-estar animal, critérios e conceitos que são embasados justamente pela ciência".

