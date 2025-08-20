Ruraltur MS começa nesta quinta-feira (21), na Feira Central

Promovida pelo Sebrae/MS, a maior feira de turismo rural do Estado, a Ruraltur MS começa nesta quinta-feira (21), às 15h na Feira Central de Campo Grande, com entrada pela Avenida Calógeras. Temáticas como empreendedorismo, sustentabilidade, inovação, economia criativa, produção rural e turismo fazem parte da programação.

O público também poderá vivenciar experiências de turismo rural e de aventura, como parede de escalada, rapel e a tradicional Fazendinha, além de acompanhar receitas típicas preparadas ao vivo na Cozinha Show.

Com programação para todas as idades, a Ruraltur MS segue até sexta-feira (22) reunindo 130 expositores na mostra “Isto é Mato Grosso do Sul”, que apresenta os principais atrativos turísticos do Estado, além de artesanato e produtos de agroindústrias.



Os visitantes também poderão conhecer iniciativas inovadoras no campo no espaço Inova Agro, composto pela Smart Farm com a participação de startups, oficinas práticas da Rota Rural e o primeiro concurso de queijos artesanais do Estado. O cronograma ainda promove para os empreendedores oportunidades de conquistar novos mercados e parcerias, por meio de Sessões de Negócios e do “Capivara Tank”, que possibilita a apresentação das empresas ao público do evento.

Nos dois dias de Ruraltur MS, empreendedores e interessados em empreender também terão acesso ao atendimento especializado do Sebrae/MS e poderão conhecer as principais linhas de crédito disponíveis para os pequenos negócios por meio do Mutirão Acredita que irá reunir representantes de cinco instituições financeiras para esclarecer dúvidas e fornecer orientações. Estão confirmadas no evento as presenças de representantes do Banco do Brasil, Caixa, Sicoob, Sicredi e Cresol.

A Ruraltur MS também será palco para a 6ª Mostra de Turismo de Campo Grande, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

Serviço:

Ruraltur MS 2025

Data: 21 e 22 de agosto de 2025

Horário: 15h às 22h

Local: Feira Central de Campo Grande – Rua 14 de Julho, nº3351, Centro

Inscrições gratuitas: ruraltur.ms.sebrae.com.br

