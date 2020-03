Saca da soja apresenta alta de 18% nesta safra, diz Famasul

O preço da saca da soja registra um preço médio de R$79,4 no mês de março, reta final da colheita da oleaginosa em Mato Grosso do Sul.

Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um avanço de 18%, quando o valor cotado era de, em média, R$67,3 por saca, segundo publico pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

A colheita da oleaginosa no estado teve início no final de janeiro, diminuindo a melhor janela para o plantio do milho, segundo o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa ).

O analista técnica do Sistema Famasul, Tamiris Azoia explica que as cotações externas seguem voláteis pelo cenário macroeconômico devido ao novo coronavirus (Covid-19). "A situação ainda mantem uma pressão sobre os preços de uma forma geral, no entanto, as cotações da soja no mercado interno permanecem historicamente altas, sustentadas pelas contínuas valorizações da moeda americana, que encerrou no último dia 27 a R$5,1, e pelo elevado percentual da safra 2019/20, já comercializada”, detalha.

“Porém, como o clima se manteve favorável e os preços estão promissores para a cultura, os produtores se mantiveram motivados para iniciar o quanto antes o plantio do milho”, comenta a analista.

