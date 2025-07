Segunda safra de milho caminha para recorde de produção

Dados recentes do Rally da Safra, levantamento realizado pela Agroconsult em todo o Brasil, aponta que serão colhidas 123,3 milhões de toneladas de milho nessa temporada, volume 19,5% maior do que a segunda safra de 2023/2024. A segunda safra já está sendo colhida nas principais regiões produtoras (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, entre outros estados).

O clima foi um fator determinante para os bons resultados da temporada, a “mãe de todas as safrinhas”.

No início do ano, com o atraso do plantio da soja e o subsequente atraso do plantio da safrinha, agricultores estavam apreensivos. “Isso significava que a chuva precisaria se prolongar entre abril e maio, se não, os resultados seriam abaixo do esperado. Mas tivemos ótimos índices pluviométricos em todas as regiões nessa época”, comemora Douglas Leme, gerente de Marketing e Cultivos para Milho na BASF Soluções para Agricultura, destacando a importância do planejamento para o sucesso dos agricultores.

Algumas regiões, como o sul do Mato Grosso do Sul, chegaram a ter presença de cigarrinha em 47% das propriedades avaliadas. Mas foram as lagartas do cartucho e da espiga as principais pragas da temporada. Em regiões como o médio norte do Mato Grosso, foram encontradas em 79% das lavouras.

Na avaliação do gerente, a incidência dessas pragas mostra que os agricultores não podem deixar de lado o manejo preventivo para evitar maiores perdas. “Pragas de qualquer tipo precisam sempre ser combatidas no início do cultivo para que não criem grandes populações e afetem o desenvolvimento das plantas, prejudicando a formação de espigas. Sem contar nos insetos vetores que transmitem doenças, como os enfezamentos”, destaca.

Os dados da Agroconsult mostram que a produtividade bateu a marca de 113,8 sacas por hectare em média, um incremento de 13,1% em relação à safra passada, enquanto a área plantada cresceu 5,9%. “É importante avaliar esse dado porque ele nos mostra o quanto os agricultores brasileiros estão seguindo o desafio, com coragem e persistência, de produzir mais com menos área. E isso só é possível com investimento em novas tecnologias, cuidado e amor à agricultura”, avalia o gerente.

A BASF Soluções para Agricultura investe todos os anos globalmente mais de 915 milhões de euros na pesquisa e desenvolvimento de novas soluções para apoiar agricultores em seus sistemas de cultivo. No Brasil, um dos principais sistemas é a soja seguida da produção de milho.

A safra 2024/2025 mostra que a escolha por híbridos de qualidade, bom tratamento de sementes, além do preparo do solo e do planejamento de plantio são essenciais para alcançar números de produtividade expressivos, bem como o manejo de daninhas, pragas e doenças.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também