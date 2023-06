Setor Agro da Capital tem crescimento de 169% em uma década

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (1º), os dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2023, que apontou para um crescimento de 1,9% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

O setor agropecuário foi o destaque de crescimento nos primeiros três meses do ano, com um aumento expressivo de 21,6%, maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996.

Segundo o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (SIGA-MS), em uma década, a geração de riqueza na agropecuária avançou 169,9% em Campo Grande.

Os números foram comemorados pelo vereador Claudinho Serra (PSDB) na Câmara Municipal da Capital, durante sessão de hoje. "Enquanto outros setores da economia enfrentaram desafios, o agro se tornou a mola propulsora de Campo Grande. A dedicação e o comprometimento dos produtores rurais refletem um país produtor, com responsabilidade social, atuando de maneira sustentável e consciente em relação ao clima", comentou.

Para o vereador, esses dados apontam para o desenvolvimento econômico da Capital.

"Campo Grande está escrevendo uma história de sucesso no agro, impulsionando a economia e gerando oportunidades para a população local. É um orgulho ver o setor agropecuário em pleno crescimento, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de nossa cidade", pontuou.

Em compensação ao crescimento do agro, a indústria e o setor comercial registraram um aumento de apenas 0,5%, apontando para a importância do agro no Estado.

O setor canavieiro também foi outro que apresentou números expressivos, com um aumento de 469% no volume de produção em uma década. Na pecuária, a piscicultura e a suinocultura foram os destaques, registrando um crescimento de 14,44% na criação de suínos e 257% na produção de pescado entre 2017 e 2022.

Na horticultura, a produção de mandioca teve um crescimento de 98,3% em 2020 em comparação com 2010. As frutas também tiveram um aumento, produzindo 45% mais do que o registrado há uma década.

