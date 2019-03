Sindicato Rural de Dourados convida governador de MS para a Expoagro 2019

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália, acompanhado do presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, cumpriu agenda com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, na segunda-feira (11).

Durante o encontro, entre outras demandas, Damália fez o convite oficial para a 55ª Expoagro – Exposição Agropecuária do município.

Saito ressaltou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento local e regional. “A feira é considerada uma das principais deste segmento e já faz parte do calendário regional e nacional de eventos voltados ao agronegócio. Realizar uma feira deste porte, que propõe apresentar aos produtores rurais, estudantes e profissionais da área, inovações agrícolas e pecuárias, é desafiador e comprova o resultado do empenho da gestão do sindicato rural”, destaca.

O evento acontece entre os dias 10 e 19 de maio de 2019 e traz, além de atrações musicais nacionais, exposições, leilões, palestras, simpósios, entre outros. “O clima é de otimismo e de confiança. Traremos uma ampla programação para o homem do campo e todos os outros participantes que vão conferir as novidades especialmente preparadas para este ano, além de ser oportuno para apresentar os projetos do sindicato e o potencial da região”, comenta Damália.

No ano passado, Reinaldo Azambuja participou da abertura oficial e destacou a importância da presença dos presidentes dos sindicatos rurais no evento: “Isso demonstra a unidade do setor e o apoio a essa feira agropecuária. São empresários rurais que deixam suas atividades de forma voluntária para se dedicarem à força sindical”.

Deixe seu Comentário

Leia Também